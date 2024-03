Piove e fa freddo, allora perché molti confederati vengono comunque in Ticino per Pasqua? 28.03.2024

In Ticino non è previsto il sole per le vacanze di Pasqua, anzi... durante il fine settimana sarà piovoso e anche freddino. Mercoledì ha addirittura nevicato in montagna, con dei fiocchi che sono giunti anche sul fondovalle. blue News ha quindi cercato di capire, parlando con dei passanti di Zurigo, come mai si recano comunque a sud delle Alpi.

Di Matti Flückiger e Marvin Kündig Nicole Agostini