A2 imbiancata al portale nord della galleria di Stalvedro traffico.ch

Le autostrade sono innevate tra Faido e il San Gottardo e tra Pian San Giacomo e San Bernardino. I fiocchi stanno cadendo anche sui fondovalle del Sopraceneri. Nonostante il maltempo, l'USTRA prevede ingorghi «pasquali» già da oggi.

SwissTXT / red Sara Matasci

La primavera è iniziata da qualche giorno, ma l’inverno sembra deciso a dare perlomeno un ultimo colpo di coda. Come annunciato da MeteoSvizzera, mercoledì mattina la neve è tornata a imbiancare il Sud delle Alpi, causando anche disagi alla circolazione, in particolare sull’A2 e sull’A13.

#A2 - Chiasso - S. Gottardo - tra Faido e Galleria del S. Gottardo in entrambe le direzioni neve sulla strada — TCS traffico A2 (@TCSTrafficoA2) March 27, 2024

La neve, preannunciata da un’allerta di grado 3 che riguarda tutto il Sopraceneri da una quota di 1000 metri, si è in realtà fatta vedere anche ad altitudini più basse, in particolare sui fondovalle, come ad esempio a Brione Verzasca (750 metri), dove il terreno risulta già imbiancato.

Fiocchi che sono scesi anche a quote ancora più basse, come ad esempio a Rivera nel Sottoceneri (500 metri), senza però «attaccare» a terra.

La fase più intensa dell’evento, iniziata ieri nel tardo pomeriggio, dovrebbe esaurirsi entro la fine della mattinata, anche se le precipitazioni non cesseranno fino al pomeriggio inoltrato.

La mappa elaborata dall'@SLFDavos mostra i quantitativi di #neve fresca caduti nelle ultime 24 ore. Con l'intensificarsi delle precipitazioni, il limite delle nevicate nelle valli del Sopraceneri è sceso fino a circa 300 metri. Le #precipitazioni si attenueranno nel pomeriggio. pic.twitter.com/xzORvHz3B6 — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) March 27, 2024

Ingorghi al portale nord già da mercoledì

Nonostante le previsioni del tempo a sud delle Alpi anche nei prossimi giorni, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) prevede ingorghi al portale nord del San Gottardo già prima del fine settimana pasquale. Lo ha dichiarato il portavoce Thomas Rohrbach.

Il viaggio verso sud potrebbe richiedere ancora un po’ più di tempo, ha aggiunto Rohrbach, secondo il quale già da mercoledì ci si può aspettare code e rallentamenti del traffico.

Stando all’Ufficio federale delle strade, l’elevato volume di traffico porterà anche a «deviazioni indesiderate» attraverso le località lungo le autostrade. Le regioni interessate hanno quindi già preso provvedimenti.

