La piattaforma Vita Bregaglia mira a valorizzare l'offerta nell'ambito della sanità, formazione e socialità. (immagine d'archivio) Keystone

La piattaforma Vita Bregaglia è da poco online. Sulla pagina vengono pubblicate informazioni delle attività in ambito sanitario, sociale e formativo. Un progetto, che fa parte della strategia comunale e che potrebbe essere d'esempio anche per altre regioni.

anve, ats SDA

In Val Bregaglia ci sono circa quaranta associazioni, praticamente una ogni 35 abitanti. Ma non tutti sono a conoscenza della loro esistenza e delle loro attività, secondo Lucia Nusser, municipale per il Dicastero formazione e sanità e responsabile del progetto Vita Bregaglia. Questo fatto ha dato il via un anno fa a un'analisi delle offerte in ambito della promozione della salute presenti sul territorio. «Dal nostro sondaggio è emerso che manca una coordinazione fra le varie offerte e in alcuni casi anche le informazioni. Non tutte le associazioni hanno ad esempio un sito internet», ha spiegato la municipale a Keystone-ATS, citando poi un esempio concreto. «Pro Senectute regolarmente fa delle consulenze, ma non tutti lo sanno. Magari ci sarebbero altre attività per il sostegno degli anziani, con i quali potrebbero coordinarsi.»

Fra i primi nei Grigioni

Così da inizio novembre è nata una piattaforma online, che raggruppa tutti i servizi e le attività nei settori formazione, musica, salute, sostegno, sport e tempo libero. Offerte che toccano tutte le fasce d'età. «Siamo uno dei primi comuni nei Grigioni che procede in questo modo», constata Nusser. Un fatto probabilmente riconducibile alla piccola dimensione del territorio, che può però servire da esempio anche per altri comuni grigionesi. A livello cantonale di norma ci sono dei singoli programmi per ogni generazione. Vita Bregaglia raccoglie tutto su una sola piattaforma online, che viene gestita dall'amministrazione comunale.

Creare sinergie

Ma l'obiettivo non è solo far conoscere i servizi che ci sono in valle. «Vogliamo valorizzare ciò che abbiamo e migliorare la qualità di vita della popolazione», ha spiegato Lucia Nusser. Per questo il Comune di Bregaglia ha inserito la promozione e la prevenzione della salute nella strategia comunale. «Nel preventivo 2025 il comune ha previsto un importo di 25'000 franchi per il progetto Vita Bregaglia. C'è inoltre la possibilità di ricevere sostegni finanziari da parte del Cantone», ha spiegato Nusser.

Per migliorare il benessere, il progetto vuole creare anche sinergie fra le persone attive sul territorio. Momenti di scambio, che possono anche essere utili per risolvere dei problemi e migliorare le offerte resistenti. «Tra le associazioni sportive è emerso che mancano volontari. Mettendole in contatto fra di loro, possono provare a superare questa difficoltà», continua la responsabile del progetto.

Per promuovere i contatti fra le persone, l'anno prossimo sono previsti diversi eventi. «In aprile organizzeremo una giornata sportiva Vita Bregaglia. In autunno è in programma un ritrovo per gli abitanti che hanno più di 65 anni, un evento che tocca circa 460 persone nella nostra Valle. Per i giovani e gli adulti organizzeremo una serata con Paolo Attivissimo sul tema dei pericoli legati ai media.» Inoltre, ha continuato Nusser, sono previsti diversi incontri con gli attori del settore per sviluppare iniziative riguardanti la promozione della salute.