Svaligiato il chiosco di un distributore di benzina in Via San Gottardo a Balerna. Un dipendente è rimasto ferito. I rapinatori sono in fuga

Rapina a mano armata lunedì mattina poco prima delle 6.00 al chiosco di un distributore di benzina in Via San Gottardo a Balerna.

Stando a una prima ricostruzione, due rapinatori a volto coperto sono entrati nel distributore e hanno minacciato con un’arma un dipendente, facendosi consegnare del denaro.

Si sono poi dati alla fuga su una vettura con targhe italiane con a bordo altre due persone. A seguito di una breve colluttazione, un dipendente ha riportato una leggera ferita all’arcata sopraccigliare.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell‘ospedale di Mendrisio dai soccorritori del SAM.

Le ricerche dei rapinatori, finora senza esito, sono subito scattate. Al dispositivo hanno preso parte agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia comunale di Chiasso e dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC).

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55