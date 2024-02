Diverse località erano isolate. archivio tipress

La strada della Valle Calanca, chiusa dalle 18 di venerdì tra il bivio per Castaneda e quello per Buseno, è stata riaperta a mezzogiorno di domenica come previsto.

La decisione, che aveva di fatto isolato le località a nord del bivio per Castaneda, era stata presa per motivi precauzionali: la pioggia accresceva il rischio di frane.

Swisstxt