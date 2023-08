La Casa Comunale di Poschiavo (foto d'archivio). © Ti-Press / Elia Bianchi

Bisogna attendersi un aumento dei prezzi dell'elettricità a Poschiavo: lo si è capito nella serata pubblica organizzata in vista del voto del 27 agosto.

In passato i rincari erano stati evitati grazie ad accordi con l’azienda erogatrice, ma questo non basta più. Il consiglio comunale ha proposto di spostare parte del surplus realizzato grazie ai rincari sulle concessioni energetiche per coprire, almeno in parte, gli aumenti delle tariffe.

L'idea però divide: c'è chi teme un disincentivo al risparmio energetico e chi invece pensa che senza un intervento pubblico le imprese possano spostarsi dove l'energia costa meno.

Swisstxt