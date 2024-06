Keystone

Il Cantone dovrebbe automatizzare la decisione di chi ha diritto alla riduzione dei premi di cassa malati attraverso i dati fiscali.

Swisstxt

È l'iniziativa parlamentare generica avanzata dai Verdi Liberali giovedì. La richiesta è che il Ticino segua la stessa strada di altri sette cantoni e che invii automaticamente la decisione a chi ha diritto alla riduzione dei premi RIPAM.

Un aiuto soprattutto per chi ha difficoltà a fare la richiesta per via della burocrazia.

A essere automatizzata sarebbe solo la decisione del Cantone, ma non i versamenti, che dovrebbero comunque essere richiesti formalmente, permettendo a chi non li vuole di rinunciarci.

