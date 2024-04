Oltre all'accoltellamento, a carico di un imputato anche l'accusa di atti sessuali con fanciulli TiPress

Dopo una rissa scoppiata a Lugano lo scorso ottobre per una collanina rubata, tre giovani – un italiano e due marocchini richiedenti asilo – sono stati rinviati a giudizio lunedì con l'accusa di tentato omicidio.

Swisstxt

Durante la colluttazione, un giovane è stato ferito gravemente al collo. Ora, tutti e tre gli implicati affronteranno il tribunale, con il procuratore che chiederà pene severe.

Gli inquirenti evidenziano che l'aggressione possa essere legata a dinamiche preesistenti tra i gruppi coinvolti. La corte dovrà dunque valutare non solo le circostanze immediate della rissa, ma anche il contesto più ampio in cui si è sviluppata.

Swisstxt