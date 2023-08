Immagine illustrativa d'archivio. ©Ti-Press/Samuel Golay / Archivio

Una 19enne ha appiccato il fuoco a un divano nell'abitazione di famiglia. Suo padre è rimasto gravemente ferito, mentre tre altre persone intossicate. La ragazza è stata fermata e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Una 19enne ha appiccato il fuoco a un divano in una casa a Sala Capriasca.

Suo padre, nel tentativo di spegnere il rogo, propagatosi a parte dell'abitazione, è rimasto gravemente ustionato.

È stato ricoverato con la REGA in una struttura specializzata al Nord delle Alpi.

Tre altre persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo.

La ragazza, anche lei feritasi, è stata fermata dalla polizia.

Un incendio è scoppiato venerdì, verso le 4.30 di mattina, in Via A Verlin a Sala Capriasca.

In una casa, si legge in un comunicato di Ministero pubblico e Polizia cantonale, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, una 19enne svizzera ha appiccato il fuoco a un divano. Le fiamme si sono in seguito propagate in parte del locale.

Nel tentativo di spegnerle, il padre della ragazza, un 52enne svizzero, ha riportato ustioni agli arti inferiori e superiori. È stato dapprima portato in ambulanza in ospedale, e poi elitrasportato dalla REGA in una struttura specializzata oltre San Gottardo. Le sue condizioni, stando alla valutazione medica, sono gravi.

Tre altri inquilini sono rimasti leggermente intossicati per aver inalato del fumo.

La giovane, che è rimasta ferita a un braccio, è stata pure trasportata in ospedale, dove la polizia l'ha fermata. La sua posizione, fanno sapere le forze dell'ordine, è ora al vaglio degli inquirenti.

L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca. Dati gli accertamenti in corso, nella nota della polizia si specifica che non verranno rilasciate ulteriori informazioni.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della città di Lugano e della comunale Torre di Redde, insieme ai pompieri di Capriasca.