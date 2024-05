Incidente nautico sul Verbano Due imbarcazioni si sono scontrate mercoledì pomeriggio sul Verbano. Immagine: I.M. Tre persone sono rimaste ferite in modo grave e una rischia la vita. Immagine: I.M. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma anche un elicottero della Rega. Immagine: I.M. Incidente nautico sul Verbano Due imbarcazioni si sono scontrate mercoledì pomeriggio sul Verbano. Immagine: I.M. Tre persone sono rimaste ferite in modo grave e una rischia la vita. Immagine: I.M. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma anche un elicottero della Rega. Immagine: I.M.

L'anziana coinvolta nell’incidente tra due imbarcazioni dello scorso 24 aprile al largo della foce della Maggia, non ce l'ha fatta.

Swisstxt / pab Paolo Beretta

È deceduta la 76enne svizzera, domiciliata oltre San Gottardo, coinvolta nell’incidente nautico avvenuto lo scorso 24 aprile sul lago Verbano.

Ne ha dato notizia lunedì la polizia cantonale.

Quel giorno, giova ricordarlo, verso le 13.45, due barche si erano scontrate, a circa 300 metri al largo della foce della Maggia, nei pressi di un cantiere nautico in via Respini a Locarno.

Tre persone confederate a bordo della prima imbarcazione erano rimaste ferite, tra cui la donna in modo grave. Fin da subito le autorità avevano avvertito he la sua vita era in pericolo.

Illeso invece un 36enne del Locarnese, che stava navigando verso Porto Ronco.