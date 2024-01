In manette in tre. archivio tipress

Tre marocchini, sospettati di essere coinvolti in diversi furti senza scasso in Vallemaggia, sono stati arrestati venerdì scorso.

Lo hanno comunicato polizia e Ministero pubblico, precisando che si tratta di un 16enne e di un 34enne, richiedenti l'asilo, e di un 18enne senza statuto in Svizzera.

Ai fermi si è giunti anche grazie a una segnalazione di movimenti sospetti nei pressi di vetture parcheggiate ad Aurigeno.

Dai successivi accertamenti è emerso un coinvolgimento dei tre in almeno 15 furti senza scasso in veicoli e abitazioni. Gli arrestati sono inoltre stati trovati in possesso di refurtiva. Ulteriori approfondimenti dovranno pure accertare una loro responsabilità in altri furti.

Le ipotesi di reato sono di furto aggravato - subordinatamente semplice - danneggiamento, violazione di domicilio e abuso di un impianto di elaborazione dati. Il 18enne deve rispondere inoltre di entrata e soggiorno illegali, mentre il 34enne di violazione del bando.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca e dalla magistratura dei minorenni.

