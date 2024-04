Il robot degli artificieri della polizia archivio sda

Oggi, giovedì, verso le 12.25, è stata segnalata una valigia sospetta a una fermata del bus in via Muraccio ad Ascona.

Sara Matasci

Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che è stato subito messo in atto un dispositivo per isolare la zona e per bloccare il traffico sulla via interessata per motivi di sicurezza.

Le verifiche fatte dal Gruppo artificieri hanno potuto stabilire che il contenuto della valigia non era pericoloso, motivo per cui - dopo le 14.15 - il dispositivo è stato tolto e ripristinata la viabilità.