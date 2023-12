Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Aperitivo, pranzo, musica e balli per il tradizionale appuntamento che ha visto riunite un’ottantina di persone al centro Ciossetto di Sementina.

Un Natale di vicinanza e condivisione per tutti. Questo è quanto propongono ogni anno comuni e associazioni per offrire a chi lo desidera, o a chi è in difficoltà, una giornata speciale, con una famiglia fatta dalla comunità che per oggi diventa «casa».

A Bellinzona sono stati un’ottantina i cittadini di tutte le età che hanno scelto il «Natale con noi» organizzato dalla città al centro Ciossetto di Sementina grazie al lavoro di una decina di volontari.

Apprezzata la speciale atmosfera, con persone che hanno scelto di essere lì per piacere, come chi lo ha fatto per necessità, oppure era magari presente in città per altri motivi.

Il sindaco Mario Branda, presente, ha evidenziato come una città non sia fatta solo di strade, piazze e palazzi, ma anche di questi speciali momenti di condivisione.