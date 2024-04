Adriano Venuti Ti Press

Adriano Venuti ha annunciato a sorpresa la sua rinuncia alla vicepresidenza del PS durante il comitato cantonale, mercoledì sera, a Giubiasco.

Swisstxt / red Swisstxt

Lo riferisce la Regione. «Mi dimetto dalla vicepresidenza del partito. Non posso più aspettare altre contrarietà. Ho atteso dopo le elezioni, sperando che qualcosa cambiasse. Purtroppo non è stato così...», le parole di Venuti riportate dal quotidiano.

Che poi ha aggiunto: «... non posso condividere alcune affermazioni che sono state fatte a proposito del «Decreto Morisoli».. o altre sulla guerra in Palestina, dove non si ha avuto il coraggio di parlare di genocidio».

La copresidente Laura Riget ha così replicato: «Ci dispiace di saperlo in questo modo. Non è un segreto che i rapporti non sono mai stati i più semplici. Ne parleremo per capire le tue motivazioni».

Il bilancio delle elezioni

Riget ha fatto un bilancio delle elezioni comunali dello scorso 14 aprile: «L’analisi ci dà un quadro chiaroscuro. Nei grossi centri abbiamo tenuto bene. Anche a Lugano, dove molti vedevano il nostro seggio in municipio a rischio. La realtà è che l’abbiamo confermato con solidità».

Nei comuni medi e piccoli invece «c’è stato un arretramento. Abbiamo perso come fronte rossoverde una decina di municipali e ancora più consiglieri comunali. È un esito che ci ha un po’ sorpresi perché le mobilitazioni e i referendum portati avanti negli ultimi mesi hanno permesso di fare vedere che ci siamo e lavoriamo».

La co-presidente ha poi detto che ci sarà, come più volte annunciato un incontro con i Verdi entro la fine dell'anno: «Dobbiamo vedere come andare avanti, fare chiarezza per i prossimi quattro anni perché per noi non si tratta solo di un’alleanza elettorale».

Swisstxt / red