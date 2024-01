La vernice rossa sull'uscio di Branda. RSI

Della vernice rossa è stata versata davanti all’ufficio del sindaco Mario Branda. È accaduto questo venerdì pomeriggio all’interno di Palazzo Civico a Bellinzona, ma il giallo sull’autore del gesto potrebbe trovare presto una soluzione.

Il vandalo non ha lasciato la firma, ma le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso, come riferito alla RSI, in maniera molto chiara il suo gesto. Secondo le fonti della radiotelevisione, si tratterebbe di una persona nota all’amministrazione comunale.

Lo stesso sindaco Branda ha confermato il fatto al «Corriere del Ticino», a cui ha anche detto che si tratta della prima volta che capita una cosa simile: «Non me lo so spiegare».

La Polizia cantonale ticinese non è intervenuta per il momento, ma lo farà non appena verrà sporta denuncia. Un passo che la Città, stando alle informazioni dell'emittente di Comano, sarebbe intenzionata presto a compiere.

Swisstxt / red