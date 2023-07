Festa nazionale sul praticello del Grütli, dove il 1° agosto 1291 fu pronunciato il giuramento di alleanza fra Uri, Svitto e Untervaldo. (Foto archivio) Keystone

In occasione della Festa nazionale, i consiglieri federali terranno le loro allocuzioni in diversi angoli del Paese. L'immancabile discorso sul Grütli (UR) spetterà a Elisabeth Baume-Schneider. Il ticinese Ignazio Cassis festeggerà invece il Primo agosto in Indonesia.

Per il presidente della Confederazione Alain Berset – che abbandonerà la sua carica in governo a fine anno – in programma ci sono ben tre apparizioni. Il ministro friburghese terrà un discorso nel suo cantone di origine, più precisamente a Domdidier, ma farà tappa anche a Losanna. Il politico romando terrà inoltre un discorso già il 31 luglio a Aegerten, nel canton Berna.

La vicepresidente e capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Viola Amherd, terrà anche lei la sua orazione l'ultimo giorno del mese di luglio, rivolgendosi al popolo della città di Lucerna.

Il neoeletto Albert Rösti invece si recherà in due comuni solettesi, ovvero a Härkingen e Lüterswil-Gächliwil. Il ministro dell'ambiente sarà inoltre l'unico consigliere federale a fare tappa in Ticino, dove visiterà la Swissminiatur di Melide.

Ad avere l'onere di presenziare alle celebrazioni del Primo agosto al Grütli sarà come detto la numero uno del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Elisabeth Baume-Schneider. La giurassiana sarà quest'anno la sola consigliera federale a tenere un discorso presso lo storico praticello. Per la sua seconda allocuzione, la ministra della Giustizia non dovrà percorrere molti chilometri in quanto rimarrà nella Svizzera centrale. Sarà infatti a Muotathal, nel canton Svitto, dove parteciperà ad un brunch in un caseificio.

Il ministro dell'economia Guy Parmelin invece si recherà nelle Prealpi friburghesi – sulle rive del lago Schwarzsee – e a Cully (VD), nel suo cantone di attinenza. La numero uno del Dipartimento federale delle finanze (DFF), Karin Keller-Sutter, ha scelto invece di trascorrere la Festa nazionale nel suo cantone di origine, San Gallo, e terrà il suo discorso a Rapperswil-Jona.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis, invece, festeggerà il Primo agosto con gli svizzeri all'estero nella capitale indonesiana Giacarta, dove il malcantonese si troverà in visita ufficiale.

In tutta la Svizzera, migliaia di persone assisteranno a vasti spettacoli pirotecnici in svariati comuni e città. Basilea festeggia il Natale della patria tradizionalmente il 31 luglio, esibendo i suoi fuochi d'artificio sulle rive del Reno. Quest'anno, tuttavia, la città ha sancito un di limite orario: per tutelare persone e animali, gli spettacoli pirotecnici dovranno cessare poco dopo la mezzanotte. In Vallese invece è stato decretato il divieto di fuochi all'aperto.

daoe, ats