Per il 9 di giugno spesi oltre 10 milioni per le campagne di voto

Per la campagna di voto del 9 giugno è previsto un budget di 10.5 milioni di franchi. Keystone

Per i quattro oggetti in votazione il 9 di giugno, partiti e associazioni hanno comunicato un budget di 10,5 milioni di franchi per le campagne di voto. La maggior parte dei fondi – 5,4 milioni – è stata preventivata per la legge sull'elettricità.

SDA

Oltre alla legge sull'elettricità, contro la quale è stato lanciato un referendum, all'appuntamento di giugno si voterà sull'iniziativa popolare per l'integrità fisica e su quella del PS per premi malattia meno onerosi, come anche sull'iniziativa del Centro volta a mitigare i costi sanitari.

Per quanto attiene alla legge sull'elettricità, i sostenitori della proposta di legge hanno a disposizione 4,15 milioni, mentre gli oppositori 1,3 milioni.

I fondi destinati alle iniziative «per un freno ai costi» e «per premi meno onerosi» sono inferiori e ammontano rispettivamente a 2,84 e 1,81 milioni. Una panoramica dettagliata è illustrata dal grafico.

I budget più elevati di tutte le campagne sono stati comunicati rispettivamente dal comitato interpartitico «2xNO alle iniziative sulla sanità» con circa 2,06 milioni e dai sostenitori dell’"Alleanza per un approvvigionamento elettrico sicuro» con 2,02 milioni.

La liberalità individuale più cospicua comunicata è stata versata da economiesuisse. La potente associazione di categoria si oppone alle due iniziative di politica sanitaria con un totale di 2 milioni.

cp, ats