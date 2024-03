I rappresentanti dei sindacati festeggiano la vittoria Keystone

L'iniziativa per l'introduzione della 13esima AVS ha ottenuto il 58,24% di sì, in base ai risultati finali. I cantoni favorevoli sono 16, come avevano preannunciato le proiezioni dell'istituto gfs.bern. La partecipazione è stata del 57,58%.

Le percentuali più alte di favorevoli si riscontrano nei cantoni latini, con un record nel Giura dove i «sì» sono stati oltre l'82%. Seguono Neuchâtel (78%), Ginevra (75%), Vaud (74%), Friburgo (72%) e Ticino (71%). In Vallese i voti a favore sono stati il 64%.

Non c'è stato nessun «Röstigraben», anche se nei cantoni germanofoni le percentuali sono più basse, come avevano già preannunciato i sondaggi.

Dieci cantoni hanno bocciato l'iniziativa: Turgovia, Lucerna, San Gallo, Appenzello Esterno, Nidvaldo, Uri, Zugo, Svitto, Obvaldo e Appenzello Interno.

mc, ats