L'ultima volta che la benzina è stata più economica è stato alla fine del 2021 (foto d'archivio). Uwe Lein/dpa

I prezzi del carburante sono di nuovo in calo in Svizzera dopo un lungo periodo di aumenti. Gli automobilisti ne stanno beneficiando, dato che il costo della benzina senza piombo 95 è sceso in alcuni casi sotto i 1,56 franchi.

Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il prezzo della benzina in Svizzera è sceso al livello più basso degli ultimi tre anni, con prezzi fino a 1,56 franchi al litro.

Nonostante la diminuzione dei costi, le tensioni geopolitiche, come i conflitti in Medio Oriente, potrebbero far aumentare nuovamente i prezzi del petrolio.

Il costo globale del petrolio rimane a un livello basso, anche a causa della debolezza della domanda e dei flussi di offerta intatti. Mostra di più

In Svizzera i proprietari di auto a combustione possono rallegrarsi. Il costo della benzina è più basso che mai. «I prezzi non erano così bassi dal novembre 2021, durante la pandemia di Covid», afferma un gestore di stazioni di servizio, come riportato da «20 Minuten».

Secondo la portavoce del TCS Vanessa Flack, il costo del carburante è al livello più basso degli ultimi tre anni. Se allora la guerra in Ucraina aveva provocato un rincaro, attualmente il prezzo per un litro di senza piombo 95 è di 1,72 franchi, per la senza piombo 98 di 1,83 franchi e per il diesel di 1,80 franchi.

In alcuni casi la benzina costa ancora meno. Ramon Werner, CEO della società madre di Ruedi Rüssel, Volenergy, dichiara a blue News: «Il nostro prezzo più basso è attualmente 1,559 per la benzina senza piombo e 1,609 per il diesel, il più basso che abbiamo visto da molto tempo».

Nel giugno 2022 gli automobilisti hanno dovuto scavare a fondo nelle loro tasche per un litro di carburante. Allora un litro di senza piombo costava 2,25 franchi. Rispetto ad oggi, la differenza è di circa 0,70 franchi, un calo di circa il 31%.

L'evoluzione dei prezzi della benzina tra agosto 2021 e agosto 2024 / Senza piombo 95 (in franchi)

Tuttavia la volatilità sui mercati è enorme: «Quando sono stati lanciati i primi missili dall'Iran verso Israele, il prezzo del greggio è balzato in pochi minuti. Si percepisce l'incertezza della situazione mondiale e non mi sorprenderei se si verificasse un'altra impennata dei prezzi alle stazioni di servizio», afferma Werner.

Non dobbiamo dimenticare che al momento ci sono molti disordini nel mondo. Le guerre possono far salire il prezzo della benzina in modo significativo.

Il capo di Investment Strategy & Economic Research della ZKB, Manuel Ferreira, ha tuttavia dichiarato al giornale svizzerotedesco che l'impatto sarà limitato: dopo le truppe di terra israeliane in Libano e gli attacchi missilistici dell'Iran contro Israele sui flussi commerciali globali, il prezzo del greggio è aumentato del 5%.

Il rincaro riflette però semplicemente il timore di una riduzione delle forniture di petrolio dall'Iran. Israele potrebbe attuare una rappresaglia contro il Paese. Ma nessuna delle principali potenze è interessata a un'ulteriore escalation. Non è quindi prevedibile un nuovo aumento dei prezzi dell'energia e quindi dell'inflazione.

Il greggio rimane a un livello basso

L'Iran è un importante esportatore di energia. La Repubblica islamica rappresenta fino al 4% della produzione mondiale di petrolio e delle esportazioni di greggio.

Ma la maggior parte di queste esportazioni è destinata all'Asia, motivo per cui la dipendenza diretta dei Paesi occidentali è bassa. Questo riduce il rischio di un improvviso e completo divieto di importazione.

«I flussi di approvvigionamento sono ancora intatti. Inoltre il prezzo del petrolio ha recentemente risentito di una debolezza ciclica della domanda», afferma Ferreira.

Il greggio rimane a un livello relativamente basso. A settembre il prezzo del barile di petrolio Brent del Mare del Nord è sceso brevemente sotto i 70 dollari per la prima volta dal 2021 e attualmente è a 72 dollari.