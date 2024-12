Argovia cantone di prime cittadine: Maja Riniker è la quarta a ricoprire tale carica dal 2007. Keystone

La neo-eletta presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR) è stata accolta oggi nel suo cantone, Argovia. Nel capoluogo erano in programma un corteo, una cerimonia nella chiesa protestante e due aperitivi con la popolazione.

SDA

La 46enne e gli ospiti d'onore si sono trasferiti da Berna ad Aarau con un treno speciale. Riniker si è lasciata festeggiare durante il corteo, guidata dalla banda cittadina, dalla stazione ferroviaria alla chiesa. Era accompagnata dal consigliere federale Ignazio Cassis e da numerosi rappresentanti della politica e delle autorità.

Durante la cerimonia il collega di partito ticinese ha dichiarato che Riniker è «un simbolo del dialogo e del rispetto reciproco». Da parte sua il consigliere di Stato Markus Dieth (Centro) ha elogiato le qualità della nuova prima cittadina della Svizzera: «colpisci per la tua versatilità, le tue conoscenze e la tua competenza, oltre che per la tua apertura al mondo».

In chiesa, Riniker ha ricordato il motto del suo anno presidenziale: «Coesione attraverso la diversità» e si è detta ancora profondamente commossa e onorata che 170 colleghi del consiglieri nazionali abbiano espresso la loro fiducia in lei lunedì.

Riniker è la quarta argoviese a ricoprire la carica dal 2007, dopo Christine Egerszegi-Obrist (PLR), Pascale Bruderer (PS) ed Irène Kälin (Verdi). «Siamo un cantone di presidentesse del Consiglio nazionale», ha dichiarato Bruderer durante la cerimonia. «Siamo orgogliosi che la tradizione venga continuata con Maja Riniker».

In precedenza anche la presidente del Gran consiglio Mirjam Kosch (Verdi), in occasione di una fermata del treno speciale a Murgethal, il primo comune argoviese sulla linea Berna-Zurigo, aveva affermato di essere lieta «che nuovamente una donna argoviese così competente, moderna ed elegante viaggi per il nostro paese come prima cittadina».

Dopo la cerimonia in chiesa il programma prevedeva un aperitivo con il pubblico nel Centro culturale e dei congressi. Successivamente un autobus speciale ha portato gli ospiti nella vicina Suhr, il comune natale di Riniker, dove si è tenuto un altro aperitivo con la popolazione locale.

ga, ats