La sala comando del reattore di Beznau, a Döttingen (AG) Keystone

Il reattore numero 1 della centrale nucleare di Beznau (AG) non ha potuto essere riattivato come previsto oggi a seguito di un intervento di riparazione su un cavo esterno.

SDA

Secondo Axpo, potrebbero essere necessarie settimane prima che l'impianto possa essere riavviato.

«Sono necessari ulteriori chiarimenti in seguito all'ispezione di un campione di acciaio prelevato da uno dei serbatoi dell'acqua di alimentazione nella sezione non nucleare dell'impianto», ha indicato oggi il gruppo energetico Axpo, che gestisce la centrale. Il controllo era stato richiesto nell'ambito di precedenti lavori di riparazione.

I serbatoi dell'acqua di alimentazione saranno ora esaminati in dettaglio prima che l'impianto venga ricollegato alla rete, ha precisato la società. I serbatoi si trovano nella sala macchine. Conservano l'acqua prima che venga inviata ai generatori di vapore.

Stando ad Axpo, la sicurezza dell'impianto è garantita. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) è stato informato. Il secondo reattore della centrale continua a funzionare normalmente.

La Svizzera ha quattro centrali nucleari: i due reattori di Beznau si trovano a Döttingen (AG), uno è ubicato a Leibstadt (AG) e un altro a Däniken (SO). Il reattore di Mühleberg (BE) è stato disattivato nel 2019 ed è attualmente in fase di smantellamento.

hl, ats