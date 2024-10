Elezione comoda per la 40enne consigliera nazionale UDC Martina Bircher. Keystone

Non ci sono stati scossoni oggi, domenica, alle elezioni del governo cantonale argoviese.

I quattro consiglieri di Stato uscenti sono stati rieletti, mentre il restante seggio vacante è stato difeso dall'UDC, che si conferma dunque il solo partito con una doppia rappresentanza nell'esecutivo.

Dopo lo spoglio delle schede nei 197 comuni, il miglior risultato (96'742 voti) è stato realizzato da Markus Dieth (Centro), seguito da vicino da Stephan Attiger (PLR, 94'648). Riconfermati, avendo raggiunto la maggioranza assoluta, anche gli altri due uscenti, ossia Jean-Pierre Gallati (UDC, 86'876) e Dieter Egli (PS, 84'254).

La quinta e ultima poltrona, lasciata libera da Alex Hürzeler (UDC), è come detto restata in casa democentrista. A entrare in governo, grazie ai 68'127 voti ottenuti, sarà la consigliera nazionale Martina Bircher, che riporta una donna nell'esecutivo argoviese.

Vano il tentativo di Verdi liberali e Verdi di accaparrarsi questo seggio. A provare, senza successo, il colpaccio sono stati il consigliere nazionale del PVL Beat Flach e la granconsigliera ecologista Ruth Müri. Entrambi però si sono fermati a oltre 20'000 preferenze di distanza dalla 40enne Bircher.

La partecipazione si è attestata al 32,2%.

Dopo l'elezione di Bircher, il suo posto in Consiglio nazionale dovrebbe essere preso da Christian Glur, granconsigliere dal 2009. Il padre del 49enne, Walter, è stato a sua volta in passato deputato sotto la Cupola federale.

L'UDC festeggia anche nel legislativo

Ad Argovia si votava anche per rinnovare il Parlamento, formato da 140 membri. A poter festeggiare è stata nuovamente l'UDC, che si è aggiudicata cinque seggi supplementari, portando a 48 il suo totale.

Seguono PS con 23 (0), PLR con 22 (+1), Centro con 18 (0) e Verdi liberali con 11 (-2), mentre i Verdi, che avranno dieci rappresentanti, perdono quattro seggi. Chiudono Partito evangelico (5, -1) e Unione democratica federale (3, +1).

