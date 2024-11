Alain Berset dispensa consigli di vita (foto d'archivio). Keystone

Alain Berset dispensa consigli di vita in un libro pubblicato ieri in tedesco, «Der Berset-Code». Questo dialogo con lo psichiatra e specialista di neuroscienze Gregor Hasler evoca numerosi temi, fra i quali la pandemia.

SDA

Nel libro di quasi 200 pagine, l'ex consigliere federale afferma di aver sempre preso le sue decisioni «in maniera intuitiva» quando si parla di politica. «L'intuizione è importante», ha aggiunto.

Il friburghese non si risparmia sui consigli di vita, e raccomanda ad esempio ai giovani di uscire dalla comfort zone e di viaggiare, una modalità che obbliga a creare nuovi contatti.

Bisogna inoltre mostrarsi come si è veramente, proprio come ha fatto lui: anche da «ministro» della sanità non ha mai nascosto di fumare un sigaro ogni tanto. Fare cose del genere di nascosto, non va bene. A livello alimentare, il friburghese ha poi rivelato di aver ridotto il consumo di grassi e di carne.

trm, ats