Il sostegno da parte della Svizzera all'Ucraina non è messo in discussione dalle "numerose crisi parallele" di cui soffre il pianeta, ha detto Alain Berset. Keystone

«La Svizzera resta al fianco dell'Ucraina anche in questi tempi segnati da molteplici crisi», ha detto oggi, sabato, a Kiev il presidente della Confederazione Alain Berset al capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky, in occasione di un incontro di circa tre quarti d'ora.

A poco più di un anno dalla visita a Kiev di Ignazio Cassis, allora presidente della Confederazione, Berset ha seguito le orme dell'attuale capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per farsi un'idea della situazione in loco.

Durante il tête-à-tête con Zelensky, il consigliere federale ha ribadito al suo omologo ucraino che può contare «a lungo termine» sulla solidarietà della Svizzera, come appreso da Keystone-ATS durante una conferenza stampa congiunta, a cui hanno partecipato anche il presidente lettone Edgars Rinkevics e la prima ministra lituana Ingrida Simonyte.

L'incontro si è dovuto concludere prematuramente in seguito a un allarme per missili balistici lanciati dalla Russia, come comunicato da fonti ucraine.

Impegno continuo nonostante le numerose crisi

Il sostegno da parte della Svizzera non è messo in discussione dalle «numerose crisi parallele» di cui soffre il pianeta, ha detto Berset, desideroso di dimostrare che la Confederazione intende continuare a impegnarsi sul campo e dietro le quinte anche se i riflettori sono ora un po' meno puntati su questa regione.

Il responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha colto l'occasione per partecipare a un vertice internazionale sui cereali, finalizzato a liberare «corridoi» e percorsi per la consegna della merce ucraina ai paesi bisognosi, nonostante il blocco russo.

La Svizzera è solidale con l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio 2022, aggressione che ha condannato in diverse occasioni, sostenendo le sanzioni dell'Unione europea (UE) contro la Russia.

Nuovi veicoli di soccorso e salvataggio

Come annunciato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) durante la visita del presidente Alain Berset a Kiev, la Svizzera invierà in Ucraina altri 17 veicoli di soccorso e salvataggio ed esperti svizzeri forniranno una formazione in loco ai vigili del fuoco ucraini.

Entro dicembre saranno consegnate all'Ucraina dieci ambulanze finanziate dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per un valore complessivo di 650'000 franchi, sei autopompe e attrezzature antincendio del Dipartimento della difesa per un valore di circa 2,3 milioni di franchi e una usata del distretto di Affoltern (ZH). Diversi veicoli erano già stati consegnati in precedenza.

olpe, ats