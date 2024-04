Allievo motociclista sfreccia sull'autostrada A14 seduto di traverso 13.04.2024

Una scena curiosa si è presentata negli scorsi giorni davanti agli occhi di coloro che circolavano sull'autostrada A14 nel Canton Lucerna: un allievo motociclista guidava infatti seduto di traverso sulla sua due ruote. Un comportamento che non mette in pericolo solo se stesso, ma anche gli altri utenti della strada.

Hai fretta? blue News riassume per te Un allievo motociclista circolava sull'autostrada A14 nel Canton Lucerna seduto di traverso sulla sua moto.

Visto il fatto insolito, è stato filmato da una persona che circolava dietro di lui.

Gli utenti commentano: «Denunciare il fatto alla polizia sarebbe l'unica soluzione giusta».

Il suo comportamento mette in pericolo se stesso e gli altri.

La Polizia di Lucerna commenta: «Non è ovviamente permesso». Mostra di più

Negli scorsi giorni un allievo motociclista ha intrapreso un viaggio decisamente pericoloso sull'autostrada A14 nel Canton Lucerna. Tanto che è stato anche ripreso in video dal conducente di un'auto che circolava dietro di lui, che ha poi pubblicato in rete il filmato.

E sui social sono subito fioccate le critiche da parte degli utenti: «Denunciare il fatto alla Polizia sarebbe l'unica soluzione corretta». Un altro ha invece scritto: «Se ci fosse stato un incidente, non avrei avuto alcuna compassione». Altre persone hanno anche preso in giro lo stile di guida dell'uomo: «Deve avere una sella laterale» e anche «guida in stile principessa».

Il motociclista, come si vede nel filmato, era seduto di traverso sulla sua moto e viaggiava a circa 120 km/h.