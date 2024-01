Secondo i Verdi, "più strade significa solo una cosa: più traffico". Keystone

Riuniti in assemblea oggi a Lucerna, i delegati dei Verdi hanno espresso le loro raccomandazioni di voto su tre temi. Raccomandano un sì alla tredicesima AVS, un no all'innalzamento dell'età di pensionamento a 66 anni e un secondo no all'ampliamento delle autostrade.

Nessuna sorpresa dunque nelle indicazioni sulle due iniziative relative all'AVS, sottoposte al voto di popolo e Cantoni il 3 marzo. Con 125 voti favorevoli e tre astensioni i delegati hanno detto sì all'iniziativa «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)», lanciata dall'Unione sindacale svizzera (USS). All'unanimità hanno bocciato quella «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)», promossa dai Giovani liberali radicali, ha indicato il partito sulla rete sociale X.

I delegati sono stati unanimi anche nell'opposizione all'ampliamento delle autostrade nei tratti nevralgici. Secondo i Verdi, «più strade significa solo una cosa: più traffico».

Contro il progetto l'Associazione traffico e ambiente (ATA) ha lanciato con successo il referendum. Il parlamento ha approvato in totale sei progetti, fra cui l'allargamento a tre corsie per direzione dell'asse Le Vengeron (GE) – Coppet (VD) – Nyon (VD), per una lunghezza di 19 chilometri, e ancora l'allargamento della tratta Wankdorf-Schönbühl (BE), che verrebbe portata a otto corsie totali. Sul tema si voterà con ogni probabilità quest'anno.

vf, ats