Nel 2023, i costi delle case per anziani medicalizzate sono aumentati del 5% rispetto all'anno precedente e quelli dei servizi di assistenza e cura a domicilio del 7%, per un totale di 15 miliardi di franchi. Si tratta della crescita più forte dell'ultimo decennio.

Lo indicano le ultime rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica (UST). Inoltre, i residenti delle case di riposo e di cura non hanno mai avuto bisogno di così tanta assistenza come nel 2023, con una media di 110 minuti al giorno per ogni persona ospitata (+4% rispetto al 2022).

Secondo l'UST, la stessa tendenza si riscontra nei servizi Spitex: nel 2023, ogni utente in Svizzera ha richiesto in media 56 ore di assistenza, con un aumento del 6,3% rispetto all'anno precedente.

