AVS, in migliaia non ricevono più le prestazioni complementari. Ecco perché

I Cantoni hanno rivalutato i diritti alle prestazioni integrative per il 2024. Decine di migliaia di persone con pensioni basse riceveranno meno o nessuna complementare. Ciò è dovuto a una riforma in vigore dal 2019. Diversi politici del centro-destra promettono loro più soldi purché sia respinta l'iniziativa di una 13esima AVS.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una riforma delle prestazioni integrative.

Gli ostacoli per averne diritto sono aumentati.

Di conseguenza, decine di migliaia di persone in Svizzera potranno ricevere meno o nessuna prestazione integrativa.

Quelle complementari vanno a beneficio di coloro la cui rendita AVS o AI non è sufficiente per una vita dignitosa. Mostra di più

Gli oppositori della 13esima AVS per far votare «no» all'iniziativa fanno regolarmente riferimento al fatto che andrebbero adattate verso l'alto le prestazioni complementari, che sono destinate a consentire una vita dignitosa ai pensionati le cui rendite sono troppo basse.

Aumentare il loro importo sarebbe, dicono, più efficiente che versare una tredicesima a tutti, anche ai pensionati più abbienti.

Ma proprio all'inizio del 2024, tre mesi prima che la Svizzera voti sulla tredicesima AVS il 3 di marzo, migliaia di persone hanno perso il diritto alle prestazioni complementari (PC) e decine di migliaia ne riceveranno meno di prima.

Il motivo è la riforma delle prestazioni complementari del 2019, entrata in vigore nel 2021, ma resa effettiva dal Consiglio federale solo nel 2024 con un periodo di transizione.

Uno dei cambiamenti più importanti è che il diritto alle prestazioni complementari cesserà se il patrimonio della persona ammonta a 100'000 franchi o più, indipendentemente dall'entità della pensione AVS. Per le coppie sposate la soglia è di 200.000 franchi.

Nessuna PC a partire da 100.000 franchi di patrimonio

I beneficiari dell'AVS possono richiedere nuovamente le PC solo quando il loro patrimonio sarà sceso sotto la soglia. Non è sufficiente regalare il denaro.

L'ufficio competente vuole vedere la prova di come è stato speso il denaro prima di concedere nuovamente una PC, spiega «Der Beobachter» in risposta a una richiesta di una persona interessata.

Inoltre, si applicano affitti massimi più elevati, fino ai quali il fondo di perequazione cantonale assegna le PC. Il limite dipende dalla regione in cui si abita.

La riforma comporterà sia spese aggiuntive che risparmi, scrive il Consiglio federale sul suo sito web. La riforma costerà alla Confederazione 28 milioni di franchi, ma i Cantoni ne risparmieranno 429 milioni entro il 2030.

60.000 ricevono meno, 8.000 nulla di più

Decine di migliaia di persone saranno colpite dalle misure entrate in vigore con la riforma a gennaio. Molti riceveranno meno prestazioni integrative a partire dal 2024, altri non riceveranno nulla. Il Canton Berna ha cancellato le PC di 1.000 pensionati e le ha tagliate a 11.000, come ha riassunto il quotidiano Blick.

I 4000 beneficiari, invece, possono sperare in un aumento. Questo perché alcune voci di spesa vengono controllate più da vicino. Ad esempio, i premi dell'assicurazione sanitaria saranno basati sui costi effettivi anziché su un tasso forfettario.

In Argovia, circa 700 persone non riceveranno più le prestazioni complementari, nel cantone di Friburgo la cifra è di 405, nel Vallese di 301 e a Basilea Città di 253.

La Conferenza svizzera per la previdenza sociale prevede che 70.000 persone in meno riceveranno le prestazioni complementari in tutta la Svizzera.

Circa 8.000 persone perderanno completamente il loro diritto, due terzi dei quali saranno pensionati AVS e un terzo beneficiari dell'AI.

Le PC come strumento di lotta contro la tredicesima AVS

Per alcuni la perdita finanziaria è di pochi franchi. Per altri, invece, può arrivare a 200-300 franchi al mese.

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha ribadito il suo impegno a garantire prestazioni complementari sufficienti nel caso in cui l'iniziativa a favore della tredicesima AVS venga respinta. Anche diversi politici di centro-destra hanno espresso la stessa opinione.

La consigliera di Stato Brigitte Häberli-Koller (Il Centro/TG), il consigliere nazionale Olivier Feller (PLR/VD), il capogruppo parlamentare dell'UDC Thomas Aeschi (ZG) e Melanie Mettler (Verdi liberali/BE) lo hanno reso noto durante un evento.

Ma, per loro, è importante anche che gli elettori respingano la 13ma pensione AVS il 3 marzo.