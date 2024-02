L'Istituto per gli studi sul Medio Oriente dell'Università di Berna (Unibe) è stato sciolto, come comunicato dall'istituzione accademica in una nota odierna. A monte un episodio di quattro mesi fa che ha avuto una grande risonanza nell'opinione pubblica.

Un docente dell'Università di Berna ha suscitato molto scalpore. archivio Keystone

Lo scorso ottobre, l'Unibe aveva licenziato in tronco un professore che su X (ex Twitter) aveva applaudito l'attacco sferrato da Hamas contro Israele.

In seguito era stata avviata un'indagine amministrativa sull'Istituto per gli studi sul Medio Oriente e sulle società musulmane, di cui l'uomo era un collaboratore.

La co-direttrice dell'istituto, nonché sua moglie, era stata sollevata dalle proprie funzioni.

In post in seguito cancellati, il professore avrebbe scritto che l'attacco di Hamas a Israele era il miglior regalo di compleanno che potesse ricevere.

Inoltre, avrebbe commentato un video sui fatti con il saluto ebraico «Shabbat Shalom» (traducibile con «che sia un sabato di pace"), un chiaro riferimento al giorno della settimana in cui è avvenuta la sanguinosa aggressione.

