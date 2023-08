I ciclisti a Berna avranno più possibilità di posteggio. (Immagine d'archivio). Keystone

La città di Berna continua le sue politiche per favorire la mobilità lenta. Oggi, nei pressi della stazione, è stata inaugurata una zona di posteggi sotterranei per bici che offre 600 posti.

Quella presentata oggi è la quinta area di parcheggi per bici in zona stazione, hanno sottolineato le autorità cittadine in un comunicato.

Con i posteggi sotterranei la città intende liberare spazi in superficie, che potranno in seguito essere utilizzati per altri scopi.

nw, ats