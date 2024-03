Appuntamento il 7 aprile per il secondo turno. Keystone

Bisognerà aspettare il 7 aprile per conoscere il successore di Beat Jans (PS) nel Consiglio di Stato di Basilea Città: nessuno dei candidati è riuscito oggi ad ottenere la maggioranza assoluta.

Al secondo turno si affronteranno Mustafa Atici (PS), che oggi ha ottenuto 24'526 voti e Luca Urgese (PLR), con 20'725 preferenze. La maggioranza assoluta era di 28'705 voti. La partecipazione è stata del 55,45%.

Anche per la presidenza del governo la partita non è ancora decisa: Conradin Cramer (Partito liberale democratico, una specificità di Basilea, dove non vi è stata fusione tra liberali e radicali) ha conquistato 26'908 voti, Atici 18'830. In questo caso la maggioranza assoluta era di 27’559 voti. L'affluenza si è attestata al 54,45%.

