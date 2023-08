Un giovane capriolo se l'è vista brutta ieri nel canton Basilea Città, ma è stato tratto in salvo dalla polizia. (Immagine simbolica). Keystone

Un giovane capriolo martedì sera è finito in una piscina privata a Riehen (BS). Un agente non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvare l'animale, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.

Quest'ultima è stata avvertita attorno alle 22 del capriolo in difficoltà nella piscina. Al loro arrivo, gli agenti hanno effettivamente trovato l'animale che cercava disperatamente di uscire.

Uno dei poliziotti si è prontamente tolto la divisa e si è gettato in acqua, aiutato il giovane capriolo a uscire dalla piscina. In seguito, l'animale è stato avvolto in una coperta e portato ai margini del bosco, dove è stato liberato.

nw, ats