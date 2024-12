Il costo del caffè al bar può essere considerato un interessante indicatore dell'andamento generale dei prezzi. Keystone

Cinque anni di aumenti consecutivi rendono il caffè al bar sempre più caro nella Svizzera tedesca.

SDA

Il Café crème (caffè lungo), la bevanda calda più gettonata nei ritrovi pubblici a nord delle Alpi, costava quest'anno in media 4,58 franchi, vale a dire 9 centesimi in più (+2%) che nel 2023. E in futuro si annunciano nuovi ritocchi, sempre verso l'alto.

La progressione del 2024 è solo di poco inferiore a quella del 2023, che era stata di 10 centesimi e la più elevata da un decennio, e va ad aggiungersi a quella di 9 centesimi del 2022, emerge dalle indicazioni odierne di CafetierSuisse, l'associazione dei ristoratori tedescofoni del ramo che informa sulla base di un sondaggio di 650 locali pubblici, tutti svizzero-tedeschi. Dal 2014 il caffè è diventato di 36 centesimi più caro (+9%).

A livello regionale il prezzo medio più alto è stato osservato nel canton Zugo (4,84 franchi), quello più basso nel canton Soletta (4,45 franchi). Nelle città come Zurigo non è comunque raro pagare 6 franchi la tazza di caffè.

«Con i suoi 9 centesimi l'aumento dei prezzi nel 2024 è stato significativo per il terzo anno consecutivo», commenta il presidente di CafetierSuisse Hans-Peter Oettli, citato in un comunicato. «Ulteriori progressioni in questa fascia sono previste anche per il prossimo anno».

L'organizzazione – che rappresenta gli interessi di 1400 caffetterie, bar-pasticcerie, ristoranti, take-away e sale da tè della Svizzera tedesca – non fornisce alcuna raccomandazione tariffaria e afferma che i prezzi sono a discrezione dei singoli esercizi. Per il loro calcolo si deve tenere conto della concorrenza, del tipo di locale e della sua ubicazione, sottolinea l'associazione.

hm, ats