Palazzo federale a Berna Keystone

Il Consiglio nazionale inizierà la sua seduta odierna (08.00-13.00) esaminando il messaggio relativo all'aumento delle deduzioni concesse per i premi dell'assicurazione malattia e gli interessi dei capitali a risparmio.

L'esecutivo propone di portare la deduzione per le persone sole a 3000 franchi (attualmente 1700 franchi), quella per i coniugi a 6000 franchi (oggi 3500 franchi) e a 1200 franchi quella per ogni figlio o persona bisognosa (oggi 700 franchi). Nell'ambito dell'IFD, il progetto comporterebbe una diminuzione delle entrate stimata a circa 400 milioni di franchi all'anno, di cui circa 315 milioni sarebbero a carico della Confederazione e circa 85 milioni a carico dei Cantoni.

Il destino della riforma appare però segnato: lo scorso dicembre il Consiglio degli Stati aveva bocciato il progetto e anche la commissione preparatoria del Nazionale ne chiede la bocciatura. Il motivo? L'aumento delle deduzioni fiscali non è finanziariamente sostenibile a causa delle fosche prospettive di bilancio per i prossimi anni. Inoltre, lo sgravio fiscale si concentrerebbe fortemente sulle fasce di reddito più elevate.

Al Consiglio degli Stati (08.15-13.00), in entrata i «senatori» dovranno trattare, a livello di divergenze, la legge sulla sicurezza delle informazioni con cui s'intende introdurre un obbligo di segnalazione per gli attacchi informatici a infrastrutture critiche.

La Camera dei cantoni si esprimerà in seguito sul credito d'impegno di 2,59 miliardi di franchi per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz, nel canton Berna. Costruito durante la Seconda guerra mondiale nella montagna, una parte del deposito di munizioni Mitholz è esplosa nel 1947. Nove persone sono morte e il villaggio è stato devastato. Oggi si valuta che, all'interno di quanto rimane della struttura, vi siano circa 3500 tonnellate di materiale esplosivo, tra cui bombe aeree, mine, munizioni d'artiglieria e granate a mano. Il progetto di sgombero e la riqualifica dell'intera aerea interessata.

Altro tema che sarà discusso dagli Stati, a livello di divergenze: la nuova Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. La settimana scorsa il Nazionale si era allineato alla Camera dei cantoni in merito all'obbligo di installare pannelli solari sui tetti o le facciate, che varrà solo per i nuovi edifici più grandi. Il Nazionale ha poi proposto un compromesso per quel che concerne l'installazione di pannelli fotovoltaici sopra i posteggi, compromesso che la commissione competente degli Stati respinge.

fc, ats