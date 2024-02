La sala del Consiglio nazionale. Keystone

Prende avvio oggi la sessione primaverile delle Camere federali (fino al 15 di marzo). Fra i temi all'ordine del giorno al Consiglio nazionale (14.30-19.00) figura il progetto volto a rafforzare l'economia circolare.

La revisione – a livello di divergenze – della legge sulla protezione dell'ambiente si propone di evitare gli sprechi di risorse al fine di mitigare l'impatto dell'economia sull'ambiente. Sono previste anche sanzioni contro il littering (multa massima di 300 franchi).

La commissione preparatoria ha eliminato la maggior parte delle differenze con gli Stati. Non è invece d'accordo sulla questione se i prodotti biogeni debbano o meno essere tolti dall'imballaggio.

Il secondo tema in agenda riguarda il programma di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e la strategia a lungo termine 2050. I 2,6 miliardi di franchi per tali opere, in particolare un tunnel di nove chilometri sulla linea delle FFS Ginevra-Losanna e sull'ampliamento continuo a doppio binario della galleria di base del Lötschberg, non sono contestati. Il Consiglio degli Stati ha leggermente esteso l'elenco dei progetti presi in considerazione. La maggioranza della commissione preparatoria del Consiglio nazionale dovrebbe seguire i desideri dei «senatori».

Meno ricco di spunti il programma del Consiglio degli Stati (16:15-20:00). In apertura, i «senatori» dovrebbero approvare la mozione, già accolta dal Nazionale, del loro collega Fabio Regazzi (Centro/TI) che mira a preservare le piccole distillerie riducendo gli attuali gli ostacoli amministrativi.

Stando al ticinese, con l'entrata in vigore del nuovo articolo della Legge sulle bevande alcoliche, è stata de jure abrogata la possibilità per i piccoli produttori, incluso quelli che possiedono una concessione privata valida, di far capo alle distillerie domestiche, poiché secondo l'ordinanza le concessioni per la distillazione sono autorizzate solo a distillerie professionali, distillerie per conto terzi, o distillerie agricole, escludendo quelle dei piccoli produttori poiché non rientrano sotto la definizione di gestore di azienda agricola.

La camera dei cantoni dovrebbe invece respingere un'altra mozione che mira ad ottenere l'esenzione fiscale per le indennità versate ai volontari – ad esempio guide alpine, sommozzatori o samaritani – che accompagnano le operazioni di soccorso. La commissione preparatoria crede che tali indennità vadano sempre tassate come qualsiasi altro reddito.

La commissione pensa che l'esenzione fiscale proposta dalla mozione violi il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Inoltre si creerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre attività svolte su base volontaria.

cp, ats