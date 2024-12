Riprende alle 14.30 con la tradizionale Ora delle domande la seduta odierna del Consiglio nazionale. Keystone

Riprendono oggi pomeriggio i lavori alle Camere federali, col Consiglio nazionale (14.30-19.00) che incomincerà la seduta con la tradizionale «Ora delle domande» per poi concentrarsi, a livello di divergenze, sul Preventivo 2025 della Confederazione.

Keystone-SDA, fc, ats SDA

Giovedì gli Stati hanno fatto un passo verso il Nazionale, tagliando nell'aiuto allo sviluppo «solo» 71 milioni di franchi, 100 milioni in meno rispetto a quanto stabilito dalla Camera del popolo, quale compensazione per l'aumento dei crediti a favore dell'esercito pari a 530 milioni. Oltre a questa importante divergenza, i due rami del Parlamento dovranno darsi da fare anche per eliminare le altre differenze – una ventina – che li dividono, specie per quanto attiene ai risparmi sul personale della Confederazione.

Il Nazionale si occuperà poi delle divergenze – minori – che sussistono in merito al progetto volto alla creazione del Swiss Government Cloud (SGC). Il programma prevede poi, sempre a livello di divergenze, l'esame della modifica del sistema di tassazione della proprietà abitativa.

Principale pomo della discordia fra Nazionale e Stati è la questione se attuare una trasformazione totale di sistema, che comprenda quindi anche le abitazioni secondarie, oppure se modificare la prassi solo per quelle principali. I «senatori» si sono sempre espressi per quest'ultima variante. Consiglio nazionale e governo per il cambiamento totale.

La Camera del popolo affronterà poi la Legge sui prodotti del tabacco. In prima lettura, la Camera aveva bocciato la modifica legislativa volta ad applicare l'iniziativa popolare «Giovani senza tabacco». A determinare la bocciatura del progetto, anche se per ragioni opposte, è stata un'alleanza fra il campo rosso-verde e l'UDC. Se per i primi le eccezioni al divieto di pubblicità non rispettavano il mandato costituzionale, per i secondi non andavano abbastanza lontano.

Al Consiglio degli Stati (15.15-20.00) si tornerà a parlare di cooperazione internazionale. Giovedì il Nazionale ha approvato un taglio di 351 milioni, a poco più di 9,3 miliardi di franchi, del budget per progetti in ambito di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. Il tesoretto totale scende quindi dagli 11,3 miliardi chiesti dal governo a circa 11 miliardi.

I «senatori» affronteranno poi la nuova Legge federale concernente il miglioramento della protezione penale contro gli atti persecutori. Come questo denominazione assai burocratica si vuole introdurre lo stalking – ovvero il comportamento intenzionale di chi segue, molesta o minaccia insistentemente una persona limitandone il libero modo di vivere e portandola a temere per la propria incolumità – come reato a sé stante nel Codice penale.

Gli Stati affronteranno poi tutta una serie di mozioni, che spaziano dal tifo violento, all'incitamento all'odio basato sul sesso passando dalle misure emergenza destinata all'acciaieria Stahl Gerlafingen.