Riprendono stamane i lavori alle Camere federali, col Parlamento che si riunirà fino alle 13.00 per esaminare tutta una lunga lista di atti parlamentari.

Dalle 08.00, il Consiglio nazionale dovrà occuparsi in apertura di una mozione che chiede l'istituzione di un fondo per la ricostruzione dell'Ucraina e un'altra mozione che preconizza l'istituzione di una task force per il sostegno finanziario alla Palestina.

A pochi giorni da un'aggressione all'arma bianca contro un ebreo ortodosso a Zurigo, un postulato auspica uno studio per valutare le modalità idonee volte a combattere l'antisemitismo in Svizzera.

Casse cantonali, terapie di conversione

Tra i vari atti parlamentari di natura sanitaria, un'iniziativa cantonale di Vaud domanda la possibilità per i cantoni di istituire casse malattia, mentre un'iniziativa del Giura propone la gratuità dei vaccini di interesse pubblico. Zurigo domanda invece una maggiore partecipazione della Confederazione ai mancati introiti di ospedali e cliniche a causa della pandemia di coronavirus.

Due iniziative cantonali, inoltrate da Basilea Città e Lucerna, vogliono invece vietare le terapie di conversione che mirano a modificare l'orientamento sessuale di bambini, giovani e adulti.

Abitazioni secondarie

Quale primo oggetto in agenda al Consiglio degli Stati (dalle 08.15) figura l'iniziativa parlamentare di Martin Candinas (Centro/GR) che mira ad abrogare e le restrizioni contenute nella legge sulle abitazioni secondarie in materia di demolizione e riedificazione di edifici costruiti secondo il diritto anteriore.

Nel settembre scorso, il Consiglio nazionale aveva approvato l'iniziativa parlamentare per 105 voti a 80. Per la maggioranza, in futuro dovrebbe essere possibile demolire una vecchia casa di vacanza in località turistica e costruirne una nuova aumentando la superficie fino ad un massimo del 30% senza limitazioni d'uso. La commissione preparatoria degli Stati è d'accordo con questa modifica legislativa.

Cartella informatizzata

Il plenum tratterà anche, a livello di divergenze, la legge sulla cartella informatizzata del paziente e una mozione della consigliera nazionale Greta Gysin (Verdi/TI) con cui s'intende concedere il congedo paternità anche in caso di morte del nascituro.

La commissione preparatoria è sostanzialmente d'accordo con la mozione, già approvata dalla Camera del popolo.

