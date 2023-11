Immagine d'illustrazione KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Ai milionari andrebbe imposta una franchigia di 10'000 franchi. Lo afferma il CEO dell'assicuratore malattia KPT Thomas Harnischberg. Dal suo punto di vista andrebbe ridotto il numero di casse e di ospedali.

«Penso che una persona con un reddito di 500'000 franchi o di un milione non avrebbe alcun problema con una franchigia di 10'000 franchi», afferma Harnischberg oggi sulle colonne del quotidiano Le Temps. Tale misura ridurrebbe i premi e aumenterebbe la responsabilità degli assicurati con salari elevati, aggiunge.

Harnischberg ritiene inoltre che il numero delle casse malattia vada ridotto. Oggi ce ne sono una cinquantina. «È troppo. Per la Svizzera basterebbero da otto a dieci casse», sostiene.

Il ceo di KPT non vuole invece la cassa malati unica, come proposto dalla sinistra. «Il monopolio non è mai un bene. È populismo far credere che una cassa di questo tipo porterebbe a una riduzione dei costi della sanità», afferma.

Harnischberg denuncia anche il numero di ospedali: ce ne sono 300 per le cure acute. «È assurdo che in alcuni cantoni ci siano più ospedali che in un paese di sei milioni di abitanti come la Danimarca, che ne ha solo una ventina».

fc, ats