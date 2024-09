La cartella informatizzata del paziente dovrebbe diventare obbligatoria per tutti. Keystone

Per rispondere alle critiche delle cerchie interessate e aumentarne l'uso, la Confederazione intende centralizzare l'infrastruttura tecnica della Cartella informatizzata (CIP) del paziente.

SDA

La CIP dovrebbe essere obbligatoria per tutti, compresi fisioterapisti e chiropratici. Agli assicurati sarà comunque data facoltà di non aderirvi.

La decisione di principio adottata oggi dal Consiglio federale sarà integrata nel messaggio concernente la revisione della legge in materia. Con questo passo, il governo intende sfruttare appieno la CIP che, in futuro, svolgerà un ruolo chiave nell'assistenza sanitaria, rafforzando la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e l'efficienza del sistema sanitario.

Due tappe

La Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) sarà rivista in due tappe, sottolinea una nota governativa odierna. Nella primavera scorsa, il Parlamento aveva già adottato un finanziamento transitorio per la diffusione e la promozione della CIP, che entrerà in vigore a inizio ottobre.

La Confederazione potrà quindi fornire un sostegno finanziario agli offerenti di CIP fino all'adozione e all'attuazione delle misure previste dalla revisione completa.

Ma per migliorare ulteriormente la CIP, l'esecutivo ha ventilato una revisione completa della legge che ha posto in consultazione nell'estate del 2023.

L'analisi dei pareri ha mostrato che la revisione raccoglie un largo consenso. I ruoli di Confederazione e Cantoni saranno disciplinati più chiaramente e il finanziamento della CIP sarà garantito.

CIP obbligatoria e gratuita

In futuro, la CIP dovrà essere utilizzata obbligatoriamente lungo l'intero percorso di cura. Non solo ospedali e case di cura, ma anche fornitori di prestazioni ambulatoriali come medici, farmacisti, fisioterapisti e chiropratici saranno tenuti a utilizzarla e a registrarvi tutti i dati rilevanti ai fini della cura.

La CIP sarà aperta automaticamente e gratuitamente per tutte le persone che vivono in Svizzera e sono soggette all'assicurazione malattie o militare obbligatoria.

Per accedere alla CIP sarà impiegata l'identità elettronica statale. Le persone che non intendono aprire una cartella possono presentare opposizione (sistema «opt-out").

Centralizzazione preferita

Dalla consultazione emerge che una maggioranza, in particolare i Cantoni e i partiti politici, vogliono una maggiore centralizzazione. Le richieste di centralizzazione divergono sensibilmente nei dettagli, spaziando da un chiarimento delle competenze a un completo rilancio o una statalizzazione.

Dopo aver soppesato la possibilità di centralizzazione e analizzato le opzioni praticabili, il Consiglio federale ha deciso di includere la centralizzazione dell'infrastruttura tecnica della CIP nella revisione completa.

Al momento ciascuno degli otto offerenti di CIP, le cosiddette comunità e comunità di riferimento, dispone di un'infrastruttura tecnica propria. Una tale infrastruttura dovrà ora essere messa a disposizione dalla Confederazione a titolo di piattaforma standardizzata.

La Confederazione acquisterà l'infrastruttura tecnica centrale mediante bando di gara. I costi operativi per l'utilizzo della piattaforma tecnica saranno addebitati alle comunità di riferimento sotto forma di tasse di utilizzo.

cp, ats