I servizi di Viola Amherd sono incaricati di esaminare la creazione delle basi giuridiche necessarie per facilitare l'appoggio sussidiario dell'esercito in caso di ciberincidenti

In caso di ciberincidenti, il nuovo Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) deve essere in grado di ricevere appoggio in modo più rapido ed efficiente da parte del Comando Ciber dell'esercito.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, incaricando il DDPS di esaminare la creazione delle basi giuridiche necessarie.

Il Dipartimento federale della difesa (DDPS) si dovrà basare sul rapporto sulla sussidiarietà e sulla cibersicurezza, redatto in risposta a un postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, precisa una nota governativa odierna. Il documento illustra come funziona il principio di sussidiarietà e in che maniera l'appoggio sussidiario a favore dell'UFCS può essere semplificato dal Comando Ciber. La separazione tra interessi civili e militari rimane.

Inoltre, viene stabilito che i ciber-rischi sono una responsabilità comune di economia, società e Stato. Il rapporto cita anche i vari compiti del settore della cibersicurezza, che nel DDPS vengono svolti da servizi diversi.

In caso di catastrofi

Se si verificano catastrofi in Svizzera, come nel caso delle recenti ondate di maltempo nei Grigioni, in Ticino e in Vallese, il DDPS può decidere di impiegare l'esercito. Nell'ambito ciber mancano tuttavia le basi giuridiche che permettono all'UFCS di richiedere in modo facilitato prestazioni d'appoggio da parte del Comando Ciber.

Per questo motivo, i servizi di Viola Amherd sono stati incaricati di sottoporre al Consiglio federale entro il 2026 le varianti sull'ulteriore modo di procedere. In caso di ciberincidenti gli specialisti devono poter intervenire tempestivamente, viene precisato ancora nella nota.

