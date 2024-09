Gerber lascia l'esecutivo del Giura per diventare delegato del Consiglio federale per l'Ucraina. Keystone

Il consigliere di Stato giurassiano Jacques Gerber è stato nominato delegato del Consiglio federale per l'Ucraina.

SDA

Entrerà in carica il prossimo 1° gennaio e si occuperà di elaborare il programma nazionale del governo relativo al Paese impegnato nella guerra contro la Russia.

Lo scorso aprile, viene ricordato in una nota odierna, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e quello dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di istituire un gruppo di lavoro per la gestione del programma nazionale per l'Ucraina, finalizzato a garantire l'attuazione dell'aiuto a Kiev da un'unica fonte. Gerber guiderà proprio questo organo.

Al 51enne, che sempre oggi ha parallelamente annunciato le dimissioni dall'esecutivo del proprio cantone in cui sedeva da nove anni, viene conferito il titolo di ambasciatore per l'adempimento di questa funzione. Nel suo nuovo ruolo, Gerber sarà direttamente subordinato ai capi del DFAE e del DEFR.

bt, ats