Più flessibilità per la posta del futuro. Keystone

La Posta necessita di maggiore flessibilità. Per questo, il Consiglio federale propone che solo il 90% delle lettere e dei pacchi venga consegnato per tempo. Inoltre si vuole abolire l'obbligo di consegna in tutte le case abitate tutto l'anno.

SDA

Simili agevolazioni dovrebbero consentire alla Posta di risparmiare fino a 45 milioni di franchi all'anno dal 2026, assicurando provvisoriamente il finanziamento del servizio universale, indica una nota governativa odierna.

Nel prendere atto stamane del rapporto sul futuro assetto del servizio universale nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti, il governo ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di presentare un progetto di consultazione entro la fine di febbraio 2025 volto a modificare l'ordinanza sulle poste.

In seguito, sempre nel 2025, poiché a medio e lungo termine una modernizzazione totale del servizio universale è inevitabile, il DATEC sottoporrà al Governo i parametri per una revisione della legge sulle poste incentrata sull'assetto del servizio universale dal 2030.

cp, ats