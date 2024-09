Lo statuto di protezione S sarà mantenuto Keystone

Lo statuto S verrà mantenuto, perlomeno fino al 4 marzo del 2026. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, prorogando al contempo fino a tale data anche le misure di sostegno per i titolari.

La condizione per la revoca di questa misura di aiuto è una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina e quindi l'assenza di una situazione di grave pericolo generale, ricorda il Governo in una nota.

I recenti sviluppi mostrano però che attualmente una tale stabilizzazione non è prevedibile e occorre attendersi altri atti bellici sull'intero territorio ucraino.

