Nessun diritto in materia di adozioni internazionali, neppure il più severo, può escludere il rischio di abusi: per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di vietare, in futuro, l'adozione in Svizzera di bambini provenienti dall'estero.

Il governo ha quindi incaricato nel corso della seduta odierna il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare, al più tardi entro la fine del 2026, un progetto di legge sul divieto delle adozioni internazionali da porre in consultazione. Secondo l'esecutivo, il divieto è il miglior modo per tutelare in modo adeguato tutte le persone interessate, in particolare i minori.

In passato – ricorda l'esecutivo in una nota – si sono verificate numerose irregolarità nell'ambito delle adozioni internazionali, soprattutto nel periodo tra il 1970 e il 1999. Il governo ha riconosciuto i fatti e deplora che le autorità non abbiano assunto le proprie responsabilità nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

