Il Sinodo della Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERiS), riunitosi a Neuchâtel da domenica a oggi, ha respinto l'idea di condurre un'indagine nazionale in relazione agli abusi sessuali commessi nell'istituzione e dai suoi membri.

Il Consiglio si rammarica di questa situazione: avrebbe voluto condurre uno studio indipendente su 20'000 persone che vivono in Svizzera. L'obiettivo dell'esecutivo della CERiS era quello di ottenere informazioni affidabili per determinare la portata degli abusi. Sebbene l'esecutivo si sia adoperato invano per questo studio, «si impegna nei confronti delle persone colpite, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno uno studio presso la popolazione», si legge in una nota odierna.

«Stiamo istituendo un servizio di segnalazione esterno e lavoreremo con il gruppo di lavoro interno per sviluppare ulteriori misure per individuare e prevenire gli abusi sessuali», ha dichiarato Rita Famos, presidente del CERiS, citata nel comunicato.

Secondo la radio regionale RTN, molti membri non erano convinti della necessità di effettuare un'indagine sulla popolazione al di là delle file protestanti. Hanno quindi accettato un emendamento che impone al Consiglio del CERiS di rivolgersi alla Confederazione per richiedere un'indagine su larga scala.

