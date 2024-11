Il passo del San Gottardo sarà ancora transitabile tra le 08.00 e le 18.00 (foto d'archivio) Keystone

I passi alpini del Klausen, tra il canton Uri e il canton Glarona, e della Furka, tra Uri e Vallese, non saranno più percorribili da questo pomeriggio per la chiusura invernale.

SDA

Per quanto riguarda gli altri passi, il Susten, tra Uri e Berna, è già chiuso da ieri. L'Oberalp, che collega Uri e Grigioni, e il San Gottardo, tra Uri e Ticino, rimangono invece ancora aperti, ma possono essere chiusi in ogni momento a dipendenza delle condizioni meteorologiche, ha indicato oggi in una nota il Dipartimento urano dei lavori pubblici.

Da notare che il passo del San Gottardo è percorribile solo tra le 8.00 e le 18.00 con equipaggiamento invernale.

mp, ats