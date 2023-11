Berna mette un freno alle grandi manifestazioni fino a Natale. Keystone

La Città di Berna ha deciso di vietare grandi manifestazioni o cortei in centro fra il 17 novembre e Natale. Lo ha comunicato oggi l'esecutivo cittadino.

Le piazze risultano già fortemente utilizzate da eventi in calendario, si legge nelle motivazioni. Vi sono però anche state riflessioni riguardanti la sicurezza. Manifestazioni più piccole o in periferia potranno ancora essere approvate.

Sabato scorso e quello precedente migliaia di persone si sono ritrovate sulla Piazza federale per mostrare la loro solidarietà con con il popolo palestinese.

Il clima si è surriscaldato in qualche circostanza, ma non si è mai arrivati alla violenza. La polizia era presente, ma è rimasta in disparte.

zc, ats