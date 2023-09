Il consigliere nazionale Bruno Storni Keystone

La galleria stradale Moscia-Acapulco s'ha da fare. Lo ha ribadito oggi il Consiglio nazionale nell'affrontare le divergenze sul decreti di finanziamento delle infrastrutture di trasporto situate all'interno delle città e degli agglomerati.

Inserita nel dossier dal Consiglio nazionale in prima lettura – il progetto non figurava nel messaggio del Consiglio federale – il tunnel era stato bocciato dal Consiglio degli Stati. Il motivo? La galleria non era stata sottoposta a un esame preliminare. Criticata era anche la procedura che ha portato all'inserimento del traforo.

Questi argomenti sono stati ripresi anche oggi: il traforo non è stato proposto dal Cantone, non ha quindi potuto essere analizzato, ha detto Michael Töngi (Verdi/LU). «Se il progetto venisse approvato, saranno i cantoni che rispettano le procedure ad essere penalizzati», ha aggiunto il lucernese.

La maggioranza del plenum ha però respinti le obiezioni con 130 voti contro 53, sostenendo l'urgenza d'intervenire, data lo stato della strada. Il canton Ticino e i comuni del locarnese hanno già avviato la progettazione della galleria, ha spiegato Bruno Storni (PS/TI) a nome della commissione.

Il Nazionale ha però proposto un compromesso agli Stati: il finanziamento della galleria galleria Moscia-Acapulco non sarà direttamente assicurato dal decreto sui programmi d'agglomerato di quarta generazione in discussione oggi, ma dovrà essere chiesta dal Consiglio federale con un apposito messaggio.

Il dossier torna agli Stati.

