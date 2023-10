Monika Rüegger nell'aula del Nazionale, una scena che si ripeterà anche in futuro. Keystone

Le elezioni odierne non hanno riservato sorprese nel canton Obvaldo. L'unico seggio in Consiglio nazionale resta in mano all'UDC, che sarà ancora rappresentata da Monika Rüegger.

La 55enne di Engelberg ha ottenuto 8224 preferenze ed è alla sua seconda legislatura sotto la Cupola. Quattro anni fa, superando gli sfidanti nella corsa al posto lasciato vacante dal cristiano-sociale Karl Vogler (che faceva parte del gruppo dell'allora PPD), aveva fatto la storia, diventando la prima donna obvaldese in Parlamento.

Grazie a Rüegger, i democentristi avevano riconquistato la poltrona persa nel 2011, ma la diretta interessata aveva dovuto sudare le proverbiali sette camicie, sconfiggendo il PPD Peter Krummenacher per meno di 90 voti. Oggi invece la contesa non è stata altrettanto tirata.

Il suo solo sfidante era il 26enne Nico Fankhauser dei giovani del PLR, da subito apparso un outsider, che si è fermato a 7487 voti. I Verdi liberali avevano intenzione di presentare un candidato, che però ha rinunciato.

bt, ats