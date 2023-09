I posteggi non dovranno obbligatoriamente essere ricoperti di pannelli solari Keystone

Non ci saranno obblighi concernente l'installazione di pannelli solari sopra i posteggi nella nuova Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Vista l'opposizione degli Stati, oggi il Nazionale ha deciso di rinunciarvi.

Nelle sedute precedenti, le due Camere avevano invece trovato un accordo in merito a uno dei punti più controversi del dossier, ovvero l'obbligo di installare pannelli solari sui tetti o le facciate.

Inizialmente il Nazionale voleva un obbligo generale (ossia tutti i nuovi edifici che si prestano e quelli che subiscono ristrutturazioni importanti), vista l'opposizione degli Stati ha però deciso di limitare tale vincolo agli immobili nuovi che hanno una superficie al suolo superiore a 300 metri quadrati (così come prevedono del resto le disposizioni urgenti – e quindi temporanee – in vigore dallo scorso anno).

Per quanto riguarda i deflussi minimi, altro argomento spinoso del dossier, le Camere hanno deciso che l'allentamento delle prescrizioni in materia di deflusso residuale per le centrali idroelettriche vale sarà possibile solo in caso di penuria. Gli Stati inizialmente volevano considerare anche il raggiungimento degli obiettivi di produzione e importazione.

Il dossier è pronto per le votazioni finali.

fc, ats